ＳＶＢ「フレッシュホップフェスト２０１９」開催

SVB「フレッシュホップフェスト2019」開催

スプリングバレーブルワリー(以下、SVB)は、今年収穫したばかりの日本産ホップを使ったクラフトビールの“香り”を楽しむイベント「フレッシュホップフェスト2019」を、日本ビアジャーナリスト協会や全国のクラフトブルワリー81社、ホップ生産者、各地の販売店や飲食店とともに、9月1日(日)から11月30日(土)までの約3カ月間に渡って全国で開催する。日本国内でのクラフトビール認知率は2019年6月時点で90%を超え、クラフトブルワリーの数も2019年4月時点で381社と3年前の約1.5倍に増えるなど、クラフトビールへの関心が高まっている。またビールの多様性を支える原材料であるホップに対しても関心が高まっており、近年は海外産ホップにはない“香り”を特長に持つ「日本産ホップ」が注目を集めている。フレッシュホップフェストは、日本産のフレッシュなホップでつくったおいしいクラフトビールを広めることでビール市場を活性化し、日本産ホップ農業を盛り上げたいという思いで2015年から開催しており、5回目となる今年は参加飲食店も1,500店舗以上と昨年の約1.5倍に増える見込みとなっている。今年も、とれたてでみずみずしい日本産ホップがクラフトビールにもたらす特長的な“香り”を多くの人に体験してもらうことで、日本産ホップの魅力を高めていく。同社からは、岩手県遠野産のホップ「IBUKI(いぶき)」を使って醸造した「SPRING VALLEY BREWERY Hop Fest」を、10月3日からSVB東京、横浜、京都、“BEER TO GO” by SPRING VALLEY BREWERY(以下BTG)の各店舗で展開するほか、キリン オンラインショップ DRINXではびん商品を発売し、10月15日からは「Tap Marche(タップ・マルシェ)」でも数量限定発売。また「Tap Marche」で、木内酒造が日本産フレッシュホップで造った「常陸野ネスト Hop Fest 2019」も、10月15日から数量限定発売する。また、10月12日、13日には、Ginza Sony Park(銀座ソニーパーク)の地下4階にあるBTGで「GINZA de FRESH HOP FEST 2019」を開催する。同イベントは今年収穫したばかりの日本産のフレッシュホップを使用した、国内のさまざまなブルワリーのクラフトビールが楽しめるビールフェスティバル。昨年に引き続き、今年も「フレッシュホップフェスト2019」に参加する30ブルワリー以上の商品を提供する予定となっている。キリンビールは、100年前にホップの国内試験栽培を開始し、日本産ホップ育成の取り組みを進めてきた。一方で、生産者の高齢化や後継者不足により、日本産ホップの生産量は最盛期に比べて大きく落ち込んでいる。同社は、日本国内で拡大を続ける「Tap Marche」を通じて日本産フレッシュホップを使った商品を展開することに加えて、岩手県遠野産のとれたてホップを使った「一番搾り とれたてホップ生ビール」も10月29日から発売することで、多くの方に日本産ホップの魅力を発信していくと同時に、フレッシュホップフェストを通じて、日本産ホップ生産者とビールの造り手、ビールを提供する飲食店とユーザーがつながることで、日本産ホップの価値を高め、新しいビール文化をつくることを目指していく。【「フレッシュホップフェスト2019」全体概要】■名称 :フレッシュホップフェスト2019 ■実施期間:2019年9月1日(日)~11月30日(土)■参加ブルワリー: 大雪地ビール / 横浜ベイブルーイング / 乙部追分ブリューイング / 鎌倉ビール/ OIRASE Brewery / 横浜ビール / 遠野麦酒ZUMONA / TKBrewing / いわて蔵ビール / Roto Brewery / 遠野醸造 / Octagon Brewing / 三陸ビール / Baird Brewing / 秋田あくらビール / FUJIYAMA HUNTER’S BEER / 田沢湖ビール / AOI BREWING / 米沢ジャックスブルワリー/ Repubrew / やくらいビール / WEST COAST BREWING / みちのく福島路ビール / 沼津クラフト / 那須高原ビール / 妙高高原ビール / ろまんちっく村の地ビール/ うちゅうブルーイング/ NikkoBrewing / Far Yeast Brewing / 常陸野ネストビール / OH!LA!HO BEER / COEDO BREWERY / ヤッホーブルーイング / SHIKI BEER / PECCARY BEER / 秩父麦酒醸造所 / MATSUMOTO BREWERY / 星野製作所(麦)/ BACCAブルーイング / ロコビア / SVB 京都 / YYG Factory / キンシ正宗 京都町家麦酒醸造所 / SVB 東京 / ブリューパブセンターポイント / 石川酒造株式会社 / 道頓堀麦酒 / Y.Y.G. Brewery & Beer Kitchen / CRAFT BEER BASE Brewing Lab / ティー・ワイ・ハーバーブルワリー/ WAKAYAMA BREWERY / NAMACHAん Brewing / NOMCRAFT BREWING / 十条すいけんブルワリー/ KONISHIビール / さかづきBrewing / 六甲ビール醸造所 / riot beer / IN THA DOOR BREWING / イサナブルーイング / 吉備土手下麦酒醸造所 / 後藤醸造 / 大山Gビール / 和泉ブルワリー/ 松江ビアへるん / アンドビール / やまぐち鳴滝高原ブルワリー/ 籠屋ブルワリー/ ミロクビール / TOKYO ALEWORKS / 小豆島まめまめびーる / ブリューインバー銀座醸造所 / 道後ビール / Fat Barley Brewing / ブルーマスター/ SVB 横浜 / 宮崎ひでじビール / 南横浜ビール研究所 / 種子島 からはなブルワリー/ 湘南ビール ■参加飲食店 : 全国1,500店以上の飲食店が参加予定