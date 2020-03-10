東洋水産「ＱＴＴＡ ＬＩＮＥポイントプレゼント」

東洋水産（本社：東京、社長：今村将也）では、「MARUCHAN QTTAクッタ」シリーズを対象に、3月23日より、消費者に向けた「QTTAら、幸せ！！LINEポイントプレゼントキャンペーン」を実施する。同企画は、LINEアプリを活用したクローズドキャンペーンで。対象商品をご購入し、カップのフタの裏に記載された二次元コードを読み取り、「マルちゃんキャンペーンLINE公式アカウント」を友だち追加。トーク画面でシリアルコードを入力して、送信することで応募することができるというもので、応募者全員に5ポイントのLINEポイントがプレゼントされる。さらに、当選結果はその場で判明し、LINEポイント100ポイントが20,000名様に当たるという。【キャンペーン概要】■タイトル：ＱＴＴＡら、幸せ！！ＬＩＮＥポイントキャンペーン ■応募期間：3月23日10：00～7月31日17：00 ■対象商品：「ＭＡＲＵＣＨＡＮ ＱＴＴＡ ＳＨＯ-ＹＵ ラーメン 肉増量」、「同 ＳＥＡＦＯＯＤ ラーメン」、「同 ＴＯＮＫＯＴＳＵ ラーメン」、「同 ＣＵＲＲＹ ラーメン」、「同 ＥＸＴＲＡ ラーメン」。フタがキャンペーン告知パッケージの商品のみ。 ■問い合わせ：「ＱＴＴＡら、幸せ！！ＬＩＮＥポイントキャンペーン」事務局 ＴＥＬ：0120-505-395（土・日・祝日を除く）