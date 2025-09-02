第９４８話 手前味噌

ソバリエの｢北育｣さんと｢河美｣さんから、味噌づくり彼女たちが指導体験教室にお誘いがありました。

自分自身も興味をもっていたのですが、そのむうえにこのお二人に誘われると断れませんので、参加させてもらいました。



1)3月9日のことです。いわゆる仕込みです。

・麹を細かく潰します。

・10～12%の塩を混ぜます。

・温めた大豆を手の平で潰します。

｢北育｣さんは、今日作るのは約1㎏だから手潰しがいいとのことでした。

そして、それらを混ぜてから、空気が入らないように保管します。



2)それを自宅に持ち帰って、床下の物置場に保管します。

3)6月半ば、取り出して、黴を取り除いてまた保管します。

4)普通なら10月末まで保管ということでしたが、この暑さです。8月下旬に取り出して、冷蔵庫へ移しました。

5)サ、お味噌汁を作りましょう。うん、うん。美味しい♪

これがほんとの手前味噌。



ところで、昨年の秋に韓国へ行ったときのことを思い出しました。

たいていの家の前に無数の陶器壺が置いてあります。

醤油・味噌を作っているとのことです。

韓国の場合、特に朝鮮時代に｢ジャン｣を保管する倉庫｢醤庫｣や、それを管理する｢宮女｣がいるぐらい、昔からジャンを大事にしてきました。

日光に当てて乾かした｢メジュ(茹で大豆をすり潰して固めたもの)｣を大きな壺の中に塩水とともに入れて更なる発酵を待ちます。こうして発酵が済みます。

すると、壺の中の液体のは｢カンジャン(日本の｢醤油｣)になり、固くて塩辛い塊は｢テンジャン(日本の｢味噌｣)｣になります。

このように、韓国はメジュから二種類のジャンが得られますが、日本は現在、醤油作りと味噌作りは別になっています。

作り方がちがうから、日本では醤油は冷蔵庫保管をすすめるぐらい新鮮さを求め、味噌は何年物といって、古い物をありがたがります。

韓国は、｢味噌はあまり年をとるとよくない｣と言い、｢醤油は年を重ねると美味しい｣と言って、日本とまるで逆です。

という風に、韓国、中国などを旅してみて、箸､麺､味噌醤油など同じ文化圏であることを実感し、微妙な相違に驚きながらも、それ以上の探索まではなかなか手が出てない今日なのです。

ほし☆ひかる 江戸ソバリエ