第９４８話　手前味噌

     

　ソバリエの｢北育｣さんと｢河美｣さんから、味噌づくり彼女たちが指導体験教室にお誘いがありました。
　自分自身も興味をもっていたのですが、そのむうえにこのお二人に誘われると断れませんので、参加させてもらいました。

　1)3月9日のことです。いわゆる仕込みです。
　・麹を細かく潰します。
　・10～12%の塩を混ぜます。
　・温めた大豆を手の平で潰します。　
　　｢北育｣さんは、今日作るのは約1㎏だから手潰しがいいとのことでした。
　　そして、それらを混ぜてから、空気が入らないように保管します。

　2)それを自宅に持ち帰って、床下の物置場に保管します。

   3)6月半ば、取り出して、黴を取り除いてまた保管します。　
　4)普通なら10月末まで保管ということでしたが、この暑さです。8月下旬に取り出して、冷蔵庫へ移しました。
   5)サ、お味噌汁を作りましょう。うん、うん。美味しい♪
       これがほんとの手前味噌。

　ところで、昨年の秋に韓国へ行ったときのことを思い出しました。
　たいていの家の前に無数の陶器壺が置いてあります。
   醤油・味噌を作っているとのことです。
  韓国の場合、特に朝鮮時代にジャンを保管する倉庫醤庫｣や、それを管理する宮女がいるぐらい、昔からジャンを大事にしてきました
  日光に当てて乾かしたメジュ(茹で大豆をすり潰して固めたもの)を大き壺の中に塩水とともに入れて更なる発酵を待ちますこうして発酵が済みます。
　すると、壺の中の液体のはカンジャン(日本の｢醤油)になり、固くて塩辛い塊はテンジャン(日本の｢味噌｣)｣にります
　このように、韓国はメジュから二種類のジャンが得られますが、日本は現在、醤油作りと味噌作りは別になっています。
　作り方がちがうから、日本では醤油は冷蔵庫保管をすすめるぐらい新鮮さを求め、味噌は何年物といって、古い物をありがたがります。
　韓国は、｢味噌はあまり年をとるとよくない｣と言い、｢醤油は年を重ねると美味しい｣と言って、日本とまるで逆です。

　という風に、韓国、中国などを旅してみて、箸､麺､味噌醤油など同じ文化圏であることを実感し、微妙な相違に驚きながらも、それ以上の探索まではなかなか手が出てない今日なのです。

ほし☆ひかる　江戸ソバリエ

 