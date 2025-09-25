伊藤園「サングリア仕立ての炭酸コーヒー」新発売

伊藤園（社長：本庄大介、本社：東京都渋谷区）は、スペシャルティコーヒーショップ「タリーズコーヒー」で味わうようなおいしさで好評を博している「TULLY’S COFFEE」ブランドから、ほろ苦いエスプレッソに炭酸の爽快感で、日常に新しい刺激届ける大人の炭酸コーヒー「TULLY’S COFFEE FIZZPRESSO CAFE SANGRIA」を10月6日に新発売する。今回、新発売する同商品は、サングリアに着想を得た、エスプレッソのほろ苦い余韻とピーチやレモンのフルーティーさが楽しめる有糖のコーヒー入り炭酸飲料。エスプレッソの豊かな風味にトニックウォーターの甘い刺激をアクセントに加えた、フルーティーでさっぱりとした味わいのため、仕事や家事の合間などリフレッシュしたいときにおすすめと同社。【製品概要】■製品名：TULLY’S COFFEE FIZZPRESSO CAFE SANGRIA ■品名：コーヒー入り炭酸飲料 ■容量・容器：260mlボトル缶 ■希望小売価格税込（税別）：226円（210円） ■発売日：10月6日（月） ■販売地域：全国