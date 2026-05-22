Ｏｉｓｉｘ「公式ファンコミュニティサイト」公開

食品のサブスクリプションサービスを提供するオイシックス・ラ・大地（本社：東京都品川区、代表取締役 社長：高島宏平）が展開する食品宅配サービス「Oisix」は、相互交流で信頼を育む「Commune（コミューン）」を提供するコミューン（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：高田優哉）と、食卓の楽しみを共有し合うファンコミュニティ「Oisix FUN!」を5月21日に公開した。Oisixは、「つくった人が自分の子どもに食べさせられる食材のみを食卓へ」をコンセプトに、有機野菜や、必要量の食材とレシピがセットになったミールキットなどを届ける食品宅配サービスで、これまで、既存会員との接点や、声を集める機会はあったものの、集まった既存会員のリアルな声を新規会員獲得に十分に活用しきれていないという課題があったという。そこで、既存会員が、Oisix活用時のリアルな風景や、購入した商品のレビューなど実際の利用体験を投稿できる場としてファンコミュニティ「Oisix FUN!」を開設。「Oisix FUN!」では、既存会員の「生のクチコミ」を蓄積・資産化を進め、エンゲージメント向上を図るとともに、これらのリアルな利用体験投稿が外部に広がることで、お試し購入や定期購入への後押しにつながることを目指としている。2025年12月から限定的・段階的に募集を行い、現在までに1,300名以上の既存会員がコミュニティに登録。Oisix利用のリアルな投稿やコメントが多数生まれている。そして、5月21日より、コミュニティを誰もが閲覧覧できるように公開。本公開に伴い、Oisixの既存会員の方はもちろん、購入を検討中の方もコミュニティを楽しめるようになった。同サイトでは、Oisixの商品を使った料理、お気に入りのOisix商品、おすすめの食べ方など、日々の食卓の風景を自由に投稿ができるほか、投稿やコメントなどの活動に応じて、コミュニティ内ポイントの獲得が可能。獲得したポイントは、Oisixでのお買い物に使えるOisixポイントに換算ができる。さらに、Oisix FUN!からOisixのお買い物サイトや、SNSへの導線も設置。気になった商品の販売状況をすぐにECサイトで確認したり、SNSで投稿したりすることもできる設計になっている。