トリドールＨＤ「丸亀うどん祭り２０２５」 初開催決定
執筆者：motoe
「心的資本経営」を原動力に、世界中へ食の感動体験を提供するトリドールホールディングス（東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO：粟田貴也）が展開する讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、創業日でもある11月21日とその翌日22日の2日間、香川県丸亀市にて「丸亀うどん祭り2025」を初開催する。「丸亀うどん祭り2025」とは丸亀市市制20周年とトリドールHD創業40周年、丸亀製麺創業25周年という記念すべき節目に、讃岐うどんの原点と進化を五感で感じてもらうため、トリドールHDと丸亀製麺、香川県丸亀市、日本うどん協会など多くの関連団体が協力し合い、行政・企業・個人店・街・市民が、讃岐うどんをテーマに太く、長く、強く、繋がりながらともに創りあげる一大プロジェクトで、讃岐うどんそのもののおいしさを体験してもらうことはもちろん、文化や歴史、そして日々進化する新たな一面も楽しんでもらいたい。そのような想いから開催が決定したという。なお、開会式や一部の催しには丸亀製麺のブランドアンバサダーである俳優の上戸彩さんも登場する予定だ。【「丸亀うどん祭り2025」開催概要】■名称：丸亀うどん祭り2025 ■日時：11月21日(金)13：00～20：00予定、22日(土)10：00～20：00予定 ■場所：香川県丸亀市内各所（丸亀城内芝生広場、市民ひろば、通町商店街、マルタス西側、讃岐広島） ■主催：丸亀市、トリドールホールディングス、丸亀製麺 ■協力：丸亀商工会議所、丸亀市飯稜商工会、一般財団法人 丸亀市観光協会、一般財団法人 日本うどん協会、丸亀市中央商店街振興組合連合会、シャッターをあける会、広島地区活性化協議会 ■公式サイト：https://jp.marugame.com/campaign/marugameudonmatsuri/