スナックミー「福利厚生セミナー」開催

スナックミーは、ウォンテッドリーとキリンビバレッジと共催で、無料オンラインセミナー「健康も働きがいも！従業員エンゲージメントを支える福利厚生活用法」を開催する。ライブ配信は10月23日（木）12時～13時、アーカイブ配信は10月27日（月）・28日（火）に実施される。近年注目される人的資本経営の中で、従業員の多様な価値観やライフスタイルに合わせた柔軟な福利厚生の仕組みづくりが重要視されている。スナックミーは、法人向け置き菓子サービス「snaq.me office」を通じて、健康的なおやつ提供とオフィスでの自然な交流促進を支援しており、本セミナーではこうした知見をもとに、福利厚生によるエンゲージメント向上や組織力強化の手法を紹介する。

当日は、各社の事例を交えながら「従業員が本当に使いたくなる制度設計」や「働きがい向上と離職防止につながる施策」について具体的に解説。人事労務担当者や経営層に向け、福利厚生の再設計や導入のヒントを提供する内容となっている。＜セミナー概要＞タイトル：健康も働きがいも！従業員エンゲージメントを支える福利厚生活用法 開催日時：【ライブ配信】2025年10月23日（木）12:00～13:00 【アーカイブ配信】2025年10月27日（月）・28日（火）12:00～／16:00～ 開催場所：オンライン（FanGrowth） 参加費用：無料 登壇企業：ウォンテッドリー、スナックミー、キリンビバレッジ