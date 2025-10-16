森永乳業「モウプライム 白いクッキー&クリーム」発売
執筆者：motoe
森永乳業は、"ミルクのおいしさを追求したアイス"と"厳選した素材感のある具材"とのマリアージュによる「新スイーツアイス」を届ける「MOW PRIME（モウ プライム）」シリーズより、「MOW PRIME（モウ プライム） 白いクッキー&クリーム」を10月27日から全国にて数量限定発売する。「MOW PRIME（モウ プライム）」シリーズは、「MOW（モウ）」の素材や製法へのこだわりはそのままに、日常の"ちょっと贅沢なスイーツタイム"を楽しみたい方に向けたシリーズとして2020年9月に誕生。今回発売される「MOW PRIME（モウ プライム） 白いクッキー&クリーム」は、ほんのり塩をきかせたオリジナルの白いバタークッキーを、コク深いミルクアイスの上にトッピングした商品で、香ばしいバタークッキーと、ミルクアイスの食感のマリアージュを楽しむことができる。【商品概要】■商品名：MOW PRIME（モウ プライム） 白いクッキー＆クリーム ■種類別／名称：アイスミルク ■包装形態：紙カップ、紙シール蓋、紙スリーブ ■ 内容量：105ml ■ 保存方法：要冷凍（－18℃以下） ■エネルギー：187kca l■主要売場：コンビニエンスストア、量販店、一般小売店 ■希望小売価格：230円（税別）■発売日・地区：10月27日（月）・全国