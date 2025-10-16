三養ジャパン「テングル」きのこクリーム味登場

三養ジャパンは、韓国発のインスタントパスタブランド「テングル」から新フレーバー「きのこクリーム味 プロテインパスタカップ」を発売する。ひよこ豆などを原料としたノンフライ麺は、1食あたりたんぱく質17g、食物繊維6gを含み、クリーミーなトリュフ・しいたけ・マッシュルーム3種のきのこソースが特徴。電子レンジで手軽に調理でき、レストラン級の味わいを再現する。健康志向層を中心に、リラックスしたい日の食事にも適した一品だ。



なお、本商品はベルギーで開催された「2025年国際味覚審査会」で優秀味覚賞を受賞。発売を記念し、オンラインショップ「Qoo10」では既存の「ガーリックシュリンプ」との8食セットを約40％OFFの1,999円（税込）で販売する特別キャンペーンも実施される。＜商品概要＞商品名：テングル きのこクリーム味 プロテインパスタ 内容量：105g 希望小売価格：350円（税抜） 原産国：韓国 発売日：2025年10月20日（月） 販売場所：全国のスーパー、コンビニ、オンライン（Qoo10／Amazon） 調理方法：熱湯225mlを注ぎ電子レンジ（600W）で4分30秒