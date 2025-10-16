ニッスイ「ひみつのチュロス＜フィッチュロス＞」開催

ニッスイ(代表取締役社長執行役員：田中輝、東京都港区)は、魚の新しい楽しみ方を提案するイベント「ひみつのチュロス＜フィッチュロス＞」を、東急プラザ原宿「ハラカド」(東京都渋谷区)6・7階屋上テラスで10月30日〜11月7日の9日間限定で開催、「おさかなのソーセージ」や「おいしいものをちょっとだけ」(ちくわ)を使った新感覚スイーツ「フィッチュロス」を無料(数量限定)で提供する。同社では、白身魚のすり身を使用した「フィッシュソーセージ」や「ちくわ」など、いつでも手軽に食べられる魚の加工食品を長年にわたり提供してきたが、今回、若年層にもっと魚を食べてほしいという思いから、水産庁が定める「いいさかなの日」(11月3～7日)を機に、「フィッシュソーセージ」や「ちくわ」を使った「フィッチュロス」を提供するイベント「ひみつのチュロス＜フィッチュロス＞」を開催。「フィッチュロス」とは、若い世代に人気のある「チュロス」をモチーフにした新感覚スイーツのこと。イベントでは、「おさかなのソーセージ」や「おいしいものをちょっとだけ」(ちくわ)を使った「フィッチュロス」2種類各1本とディップソース2種類を無料提供。ディップソースは、8種類の中から好きなソース2種類を選ぶことができる。また、会場には、「おさかなのソーセージ」・「おいしいものをちょっとだけ」(ちくわ)や、2種類の「フィッチュロス」をモチーフにした巨大オブジェが登場が登場するほか、「ハラカド」6階から7階の屋上テラスに上がる階段には、「ちくわ」と「フィッチュロス」をイメージしたテーブルを設置。ユーモアと遊び心あふれる空間で、楽しいひとときを過ごすことができる。さらに、来場者から「魚がもっと食べたくなる新しい“食”のアイディア」を募集し、参加するとオリジナル巾着がもらえる企画も用意されている。【イベント開催概要】■名称：「ひみつのチュロス『フィッチュロス』」 ■日時：10月30日(木)〜11月7日(金)12:00〜18:00（※30日のみ14:00～18:00） ■会場： 東急プラザ原宿「ハラカド」6・7階 屋上テラス(東京都渋谷区神宮前6-31-21)