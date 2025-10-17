韓国農水産食品流通公社「大皿レシピコンテスト」開催

韓国農水産食品流通公社大阪支社（所在地：大阪市中央区）は、韓国食材の魅力を日本の食卓に広めることを目的に開催している「2025年 K-FOODレシピコンテスト（第3回）」の最終選考会を11月3日「MBSラジオ秋まつり2025」（長居公園）にて実施される。同コンテストは、韓国農水産食品流通公社が主催し、一次・二次選考までは食と暮らしのメディア「macaroni（マカロニ）」を運営するトラストリッジ（東京都目黒区）とのタイアップで展開。8月下旬より募集を開始した同コンテストには、韓国産パプリカ、キムチ、ジャン類（コチュジャン・テンジャン・サムジャン）などを使った“みんなで囲む大皿ごはんレシピ”が全国から多数寄せられ、一次選考（編集部審査）を通過した9レシピの中から、10月上旬に開催された二次審査「品評会」では、料理家栗原心平さんと食のインフルエンサー20名が試食・評価を担当。味・見た目・創意性などの観点から評価を行い、最終選考に進出する3レシピ「キムチトマト焼きそば（キムチ部門）」、「パプリカと豚こま肉のヤンニョムから揚げ（パプリカ部門）」、「サムジャンで激うま秋のシュクメルリ（ジャン部門）」が決定。最終選考日当日は、来場者が3つのレシピを試食し、「もっともおいしい！」「作ってみたい！」と思った一皿に投票。投票結果をもとに、最優秀グランプリ（1名）とグランプリ（2名）がその場で決定される。受賞レシピは後日、「macaroni」公式Instagram（フォロワー177万人以上）やweb記事にて発表され、最優秀作品は動画化も予定。また、当日はアンケート回答者を対象に、韓国食品の詰め合わせなどが当たる「ハズレなし抽選会」も実施。先着600名限定で、K-FOODを“食べて・知って・楽しめる”体験型ブースとして展開。韓国の人気食品ブランドによる協賛品も多数登場予定だ。【最終選考会概要】■開催日：2025年11月3日（月・祝） ■会場：長居公園 自由広場「MBSラジオ秋まつり2025」特設ブース■時間：10:00〜16:30（予定） ■内容：二次選考を勝ち抜いた3レシピの試食サンプリング・来場者による人気投票 ■参加方法：会場アンケートに回答後、試食・投票に参加可能（数量限定1,000食・無料）