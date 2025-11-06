湖池屋「ゆめいころポテトチップス」限定発売

湖池屋は、男爵薯の美味しさを引き継ぐ新品種“ゆめいころ”を使用した「ゆめいころ ポテトチップス オホーツクの塩／たまねぎコンソメ」を、2025年11月6日（木）よりオンライン限定で数量販売する。“ゆめいころ”は北海道北見地区で育てられた新品種で、しっとりとした食感とあっさりとした風味が特長。アイヌ語で“宝物”を意味する“いころ”に由来し、「長く大切にされる品種に」という願いが込められている。フレーバーは2種類。直火焼き塩が引き立つ「オホーツクの塩」と、北海道産たまねぎの甘みが特徴の「たまねぎコンソメ」。どちらも“北海道を味わう”テーマのもと、噛むほどにじゃがいもの旨みが広がる味わいとなっている。＜商品概要＞商品名：「ゆめいころ ポテトチップス オホーツクの塩」／「ゆめいころ ポテトチップス たまねぎコンソメ」 内容量：各1箱・6袋入（70g／袋） 価格：1箱1,581円（税込）／味くらべセット2,980円（税込）※送料別 販売数：合計10,000セット限定 発売日：2025年11月6日（木）12:00 販売先：湖池屋オンラインショップ



URL：https://www.koikeya-online.jp/shop/lp/yumeikoro.aspx