トキタ種苗「カリフローレ」キリンシティで提供
執筆者：shirai
トキタ種苗が開発した日本発の新野菜「カリフローレ」が、キリンシティの期間限定メニューとして登場する。2025年11月5日から2026年2月28日まで、全国のキリンシティ27店舗（東京・神奈川・愛知・大阪・京都・宮城）で提供される。「茹で上げカリフローレ」は、素材の甘みとシャキッとした食感を引き出すため、シンプルに茹で上げマヨネーズを添えた一皿。茎はコリッと甘く、蕾はホクホクの食感で、ビールとの相性も抜群。生産者の想いに“ひと手間”加えたおいしさを届ける、キリンシティならではのメニューとなっている。カリフローレはカリフラワーを改良して生まれたスティック状の新野菜で、色鮮やかさとやさしい甘みが特徴。埼玉県さいたま市では学校給食にも採用され、「野菜嫌いの子どもが食べる」と話題に。海外でも「紫カリフローレ70（Fioretto）」が米国の品種コンテストで受賞するなど、注目を集めている。＜商品情報＞商品名：茹で上げカリフローレ 提供期間：2025年11月5日（水）～2026年2月28日（土） 販売店舗：キリンシティ全国27店舗（※ヤエチカ店は休業中） 特徴：カリフローレを茹で上げ、マヨネーズを添えたシンプルな一皿。茎のコリッとした食感とやさしい甘みが特徴。 備考：カリフローレはトキタ種苗が開発した日本発の新野菜で、国内外で高い評価を受けている。