１２１６「パク・ソジュンが参画するウイスキー」新発売

パク・ソジュンがクリエイターとして参画し、アンバサダーを務め、STARBASEが共同クリエイティブとブランディングを担当、製造はOSUZU MALT、山ねこで有名な尾鈴山蒸留所が手掛けるウイスキー「26」が、新たに「26 Twenty-Six 【2025 Edition】」として登場する。それに伴い、11月14日「26 Twenty-Six 【2025 Edition】」の発売と、パク・ソジュン、STARBASEとの合弁会社「1216」の設立を記念したイベントが、アジア最高のバーアワード「Asia's 50 Best Bars 2025」に選出されたGold Bar at EDITIONにて開催された。イベント当日は、一部では酒販関係者やメディアに向けにテイスティングセッションを実施。会場に集まったゲストは、テイスティングを楽しんだほか、先日、パク・ソジュンとSTARBASEの2者による共同経営体制のもと設立された新会社「株式会社 1216」の説明も実施された。【商品概要】■商品名：26 Twenty-Six【2025 Edition】 ■種類：ウイスキー ■原材料名：モルト、スピリッツ ■アルコール分：43% ■内容量：700ml ■原料地名：国内製造（スピリッツ） ■税込価格：16,500円 ■税抜価格：15,000円 ■製造者：尾鈴山蒸留所（宮崎県） ■発売元：1216 ■販売情報：11月14日(金) 12:00～ オンラインストアのみ販売＜YEN TOWN MARKET／https://yentownmarket.com/＞