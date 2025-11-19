クラシエ「Ｆｕｎ ｔｏ Ｍｅがポップアップストア」

クラシエが展開する、おとな女性一人ひとりの悩みに寄り添うサブスクリプションサービス「Fun to Me（ファントゥーミー）」は、11月22日（土）〜24（月・祝）の期間、ニュウマン横浜にてポップアップストアを出店する。「Fun to Me」は、おとな女性一人ひとりの悩みに対応するために、心身のバランス状態に合った「養生食」と「情報」をセットで届けるサブスクリプションサービス。通常はECサイトのみの販売だが、同イベントでは、「Fun to Me」で展開している「マイメンテ養生スープ」と「マイメンテ養生茶」をポップアップ限定商品として、特別価格で販売。また、当日は養生スープと養生茶の試食も実施。自分の身体のバランス状態をスマートフォンでチェックすると、タイプに合った試食が提供される企画も用意されている。●「Fun to Me」公式Instagram：https://www.instagram.com/funtome_kracie/●「Fun to Me」公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@FuntoMe_kracie【ポップアップストア開催概要】■日時：11月22日（土）～24日（月・祝） 10:00～20:00■場所：ニュウマン横浜1F 北エレベーター横 入口付近（神奈川県横浜市西区南幸1丁目1-1）■入場：入場無料