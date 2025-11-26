六甲バター「妊婦のための＜ニンプバー＞」オープン

六甲バター（兵庫県神戸市中央区坂口通1-3-13、代表取締役社長兼CEO：塚本浩康）は“妊婦さんとママのリアルな声に寄り添うプロジェクト”「QBB ベビーチーズ for mom」を展開。同プロジェクトの一環として、妊婦さんのためのBAR「ニンプバー」をこれまで3年間にわたり計4回開催。妊娠してから足が遠のいていた“バーやお酒の席の雰囲気”を楽しんでもらう場所として、期間限定で味わえる、妊婦さんならではの特別な体験を提供し、毎回、好評を博してきたが、今回、5回目となる「ニンプバー」が、神戸市中央区のモクテルバー「MOCKTERIA」（モクテリア）にて期間限定でオープンされることとなった。今回のニンプバーでは、MOCKTERIAのオーナーシェフ・森田氏が趣向を凝らして考案した、「ニンプバー」オリジナルモクテル4種と、QBBの商品を使ったおつまみを用意。モクテルの名前は、「ストロベリー白あん産スウィート」、「焼きみかんの “オンギャー” ジンジャー」、「洋梨とライチとママの癒し」、「ゆずりんごベイビーぽっかぽか」と思わず笑ってしまうような“ちょっとした言葉遊び”や“チャーミングなひねり”がポイント。注文するときの一言が、待ち時間の会話をふわっと和ませてくれる。また、今回の「ニンプバー」では、新たな参加型コンテンツとして「タイムレター」を用意。これは、おなかの中にいる赤ちゃんへ、20年後の未来に宛てて手紙を書いていもらうというもので、子どもが大人になったときに改めて読むことで、今この瞬間の気持ちや、親としての想いを感じてもらえる“未来へのラブレター” 。当日は、チェキでの写真撮影も実施。撮影した写真とタイムレターを一緒に封筒へ入れて持ち帰ることができる。予約は、MOCKTERIA（TEL：050-6867-6375 ／MAIL：mockteria@gmail.co）まで。【開催概要】■開催日： 12月6日（土）～12月9日（火）、12月13日（土）～12月16日（火）、12月20 日（土）～12月24日（水）の計13日間 ■営業時間：2部制＜①13:00～14:30、 ②15:00～16:30＞ ■場所：MOCKTERIA（神戸市中央区中山手通1-2-7 ゴールデン会館ビル1F）