ロッテ「冬季限定 雪見だいふく ハートのいちご」発売

ロッテ（東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹）は、食べた人の心を包み、小さな幸せで心を癒やす「雪見だいふく」ブランドから「雪見だいふく ハートのいちご」を12月8日に発売する。ピンク色のかわいらしい見た目で、この時期だけのハートの形。あまずっぱい味わいのいちごアイスともちもち食感のおもちがマッチした、ピンクハートの雪見だいふく。パッケージは全部で4種。通常デザインのもの3種に加え、商品名が「雪見だいすき」になっていて、大切な誰かにメッセージが書ける欄が入ったレアデザインが用意されている。また、今年も冬季限定で“ふく”の文字がいつもより大きくなったパッケージデザインの「雪見だいふく」を12月上旬より順次発売。通常品と同様に赤を基調としながらも特別なパッケージデザインで、年末年始のおめでたい雰囲気を表現。通常の雪見だいふくと比較し、おもちの重量比を12％UPし、食べ応えをさらにアップした“厚もち仕立て” となっている。内容量：各90ml（45ml×2個）、希望小売価格：各194円(税込)。