カンロ「あんバター沼キャンディ」新発売

カンロ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：村田哲也）は、あんバター“だけ”をそのまま食べているかのようなギルティさと幸福感を味わえる濃厚キャンディ「あんバター沼キャンディ」を12月9日より全国のファミリーマート限定で発売する。近年、“背徳感”を感じるスイーツが人気を集める中、同社では、グルメ系背徳キャンディシリーズとして、2022年に発売した「バターキャンディ飛ぶぞ」を皮切りに、その後も背徳感を味わえるフレーバーに挑戦。第２弾「生クリームキャンディですからね」、第3弾「はちみつバターキャンディ知らんけど」など、濃厚なスイーツ体験が楽しめるシリーズを展開している。今回、第4弾となる「あんバター沼キャンディ」は、濃厚なあんバター“だけ”を食べるようなギルティ感が楽しめるキャンディ。飴粒には発酵バターを使用し、あんバターを表現。パッケージはあんバタートーストをモチーフとしており、“#あんバター沼”の文字から、思わずSNSに投稿したくなるようなデザインとなっている。【商品概要】■商品名：あんバター沼キャンディ ■発売日：12月9日（火）（数量限定のため、なくなり次第販売終了） ■参考価格：138円（税込） ■内容量：26g ■販売エリア：全国のファミリーマート ■特徴：あんバター”だけ”をそのまま味わえる背徳感たっぷりの濃厚キャンディ