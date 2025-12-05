プラスチック汚染「ＰＲＳＴＩＣ ＳＯＬＵＴＩＯＮⅢ」

世界のプラスチック生産量は４億トンとみられているが、その内、２％の近く１０００万トンが土壌や海中に流れ込んでいるという。プラスチックは木や金属と違って腐ったり錆びたりしない。そのため土壌や海中に長く留まり、挙句は人体や家畜、魚などの体内に蓄積されていく。こうした現状が半世紀、続いている。古代人に比べて現代人はかなり丈夫にできているが、プラスチックを体内にためて、いい結果が生まれるとは思わない。そうしたなか、プラスチックの公害について真摯に取り組んでいる企業がある。ストップ ザ、プラスチックを掲げているサラヤ。同社は１９５２年から天然素材を使って環境、衛生、健康製品事業を展開してきた。そしてプラスチック公害を警鐘する「PRSTIC SOLUTIONⅢ」を出版した。著者は四日市大学環境情報学部千葉亜由美賢教授。発行責任者・編集者は特定非営利活動法人ゼリ・ジャパン理事長更家悠介氏（サラヤ代表取締役社長）、編集協力根本三千夫氏など。プラスチックは大気の影響を受け、微細化されているため目に見えない。昨今、網にかかった魚や身動きできない動物の映像が放映されているが、私たちの未来の姿のようだ。価格２０００円税別。発行２０２５年１０月１日（第１版）。