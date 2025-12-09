ココイチ「ｅギフトサービス」導入
執筆者：motoe
壱番屋（本社：愛知県一宮市、代表取締役社長：葛原守）は、12月9日より、eギフトサービス「壱番屋eGift」を開始。同社が運営する「壱番屋eGiftサイト」にて店舗で利用可能なデジタルチケットの販売を開始した。同サービスは、「壱番屋eギフトチケット500円」または「壱番屋eギフトチケット1,000円」にメッセージを添えて、メールやSNSを通じて気軽に贈ることができるデジタルギフト。eギフトチケットは、全国のカレーハウスCoCo壱番屋、および東海エリアで展開するあんかけスパゲッティ パスタ・デ・ココで利用が可能。また同日より、ギフティ（本社：東京都品川区、代表取締役：太田 睦、鈴木 達哉）が運営するWEBサービスおよびスマートフォン向けアプリ「giftee®」、デジタルギフトを活用した法人および自治体向けサービス「giftee for Business」でも、「壱番屋eギフトチケット」の提供を開始。個人での利用のほか、法人・自治体の各種キャンペーンやアンケートの謝礼など、さまざまな用途での活用もできる。販売サイト：「壱番屋eGiftサイト」https://ichibanya.egift-store.com/、「giftee®︎」https://giftee.com/items/6398、「giftee for Business」https://x.gd/21C05