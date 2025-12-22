協同乳業「安納芋プリン スイートポテト仕立て」発売

協同乳業（本社 : 東京都中央区、代表取締役社長 : 深松聖也）は、安納芋の味を活かした新商品、「安納芋プリン スイートポテト仕立て」を2026年1月12日より全国のスーパー・コンビニエンスストアで発売する。今回発売となる同商品は、洋菓子店に並ぶ高級感のある本格的なスイートポテトの味わいを再現したスイーツ仕立てのプリン。鹿児島県産の種子島安納いもを使用し、安納芋の特徴である蜜の甘さを感じられるように、焼き安納芋のパウダーを使用。さらに、バターの風味が洋菓子店の本格スイートポテトのような味わいを引き立てており、プリンと調和するよう、カラメルソースにもバターの香りづけをしている。また、卵の力でじっくり丁寧に蒸して固めた「本格蒸し製法」を採用し、なめらかな口当たりと安納芋のしっとり感が融合された食感に仕上げられている。【商品概要】■商品名：安納芋プリン スイートポテト仕立て ■種類別：洋生菓子 ■内容量：105g ■保存方法：要冷蔵（10℃以下） ■エネルギー：156kcal ■発売地域：全国 ■希望小売価格：165 円（税抜） ■発売日：2026 年 1 月12日（月）