湖池屋「冬揚げたて梅味」受注販売開始
執筆者：shirai
湖池屋は、冬限定商品「冬の揚げたて直送便 だし香る梅」を湖池屋オンラインショップで受注販売している。揚げたての美味しさを届ける「湖池屋揚げたて直送便」シリーズの季節限定商品で、紀州産梅を使用し、だしの香りがやさしく広がる味わいに仕上げた。梅のまろやかな酸味がじゃがいもの旨みを引き立て、冬らしい風味を楽しめるのが特徴。別添のトッピングには香り高い伊勢湾産海苔を使用したばら海苔を採用し、好みの量をかけることで、梅の酸味と海苔の香りが重なり合う奥行きのある味わいを提案する。製造後、品質検査を経て3日以内に出荷する体制を整え、国産じゃがいも100％使用の揚げたてならではの軽い食感と新鮮な美味しさを届ける。＜商品情報＞商品名：冬の揚げたて直送便 だし香る梅、内容量：6袋セット（1袋75g）※ばら海苔トッピング6袋付き（1袋1.5g）、価格：1,980円（税込）※送料別、販売期間：2026年1月1日（木）12時～1月13日（火）17時、販売先：湖池屋オンラインショップ、URL：https://www.koikeya-online.jp/shop/lp/chokusoubin_winter.aspx