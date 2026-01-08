有楽製菓「ブラックサンダーまみれバレンタイン」開催
執筆者：shirai
有楽製菓は、主力商品の生産拠点がある愛知県豊橋市にて、バレンタイン期間限定イベント「ブラックサンダーまみれ」を1月10日から2月14日まで開催する。豊橋市観光プロモーション課や道の駅とよはし、市内事業者と連携した地域一体型の企画で、ブラックサンダー誕生の地ならではの魅力発信を目的とする。1994年に豊橋工場で誕生したブラックサンダーは、現在も同市で製造が続けられており、2025年には工場見学施設「ブラックサンダー ワクザクファクトリー」が開業、豊橋市観光アンバサダーにも任命された。今回のイベントでは、市内限定コラボ商品の購入で参加できる「ブラックサンダーシールラリー」をはじめ、80万円相当の純金ブラックサンダーが当たるSNSキャンペーン、ブラックサンダー史上初となる市内線コラボ特別列車の運行など、多彩な施策を展開する。シールラリーでは、対象商品購入で配布されるシールを集めるとオリジナルステッカーがもらえるほか、応募者の中から特別列車招待や動物園チケットなどが当たるWチャンスも用意。SNSキャンペーンでは、道の駅とよはし公式Xをフォローしリポストすることで、豊橋市のふるさと納税返礼品にもなっている純金製ブラックサンダー置物が抽選で贈られる。さらに、2日間限定で運行される特別列車では、ブラックサンダー食べ放題やクイズ企画など体験型イベントを実施予定で、市内全体を巻き込んだ“ブラックサンダー尽くし”のバレンタインを演出する。＜イベント概要＞開催期間：2026年1月10日（土）～2月14日（土）、内容：①コラボ商品購入で参加「ブラックサンダーシールラリー」②純金ブラックサンダーが当たるフォロー＆リポストキャンペーン③バレンタイン限定ブラックサンダー特別列車運行④フラワーバレンタインダービー連動企画、特設サイト：https://michinoeki-toyohashi.jp/black-thunder-mamire