カゴメ「野菜生活１００ Ｓｍｏｏｔｈｉｅに新商品」

カゴメ（社長 : 奥谷晴信、本社 : 愛知県名古屋市）は、季節限定の「野菜生活100 Smoothie国産白桃mix」を2月10日から4月中旬まで期間限定にて全国で発売する（在庫がなくなり次第、販売終了）。「野菜生活100 Smoothie」シリーズは、野菜や果実を活かした味わいと飲みごたえが特長の濃厚スムージー。砂糖を使用せず、ヘルシーな間食、家事や仕事、勉強の合間の小腹満たしやリフレッシュにもおすすめだ。キャップは環境に配慮して植物由来素材のプラスチックを使用している。今回、発売する「野菜生活100 Smoothie 国産白桃mix」は、国産白桃ならではの芳醇で華やかな味わいに仕上げた野菜と果実の春限定スムージーで。1食分の野菜を使用し、しっかり食物繊維を摂ることができる。【商品概要】■商品名：野菜生活 100 Smoothie 国産白桃 mｉｘ ■容量（容器）：330ml（キャップ付き紙容器） ■賞味期間（開封前）：9 ヶ月■店頭想定価格（税込み）：210 円前後■発売日： 2月10日（火）＜ 4月中旬までの期間限定販売（在庫なくなり次第終了）＞■発売地区：全国