ＵＣＣ「コーヒーの授業」増刷決定
執筆者：shirai
UCCジャパンは、UCCコーヒーアカデミーが初めて監修した書籍「コーヒーの授業 ～豆選び、淹れ方、飲み方から健康にいい話まで～」（イースト・プレス）が、発売から5か月で売上好調となり、3,000部の増刷を決定したと発表した。同書は、UCCグループが長年培ってきたコーヒーの専門知識と技術を体系的にまとめた一冊で、企画段階から専任講師が携わり、取材・撮影を含む全ページを監修している。豆選びの基礎から、基本のハンドドリップ、器具別の淹れ方13種を写真と図解で丁寧に解説するほか、ホットやアイス、アルコールを使った大人向けメニュー、エスプレッソを使ったレシピなど38種のアレンジレシピを収録。コーヒー初心者でも理解しやすい構成と実践的な内容が評価され、インスタントコーヒーからレギュラーコーヒーへ挑戦したい層や、自宅で本格的にコーヒーを楽しみたい愛好家から支持を集めている。＜書籍概要＞・書名：コーヒーの授業 ～豆選び、淹れ方、飲み方から健康にいい話まで～ ・監修：UCCコーヒーアカデミー ・出版社：イースト・プレス ・発売日：2025年6月24日 ・ページ数：208ページ ・価格：1,848円（税込） ・販売場所：全国書店、Amazon ＜主な内容＞・豆選びや焙煎などコーヒーの基礎知識 ・基本の3投式ハンドドリップ ・器具別の淹れ方13種（ペーパー、ネル、サイフォン、フレンチプレスほか） ・アレンジレシピ38種（ホット、アイス、コーヒーカクテル、エスプレッソ） ・コーヒーと健康、未来に関する解説