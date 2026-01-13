不二家「ミルキーをイメージした新業態カフェ」新展開

不二家は、ロングセラーキャンディ「ミルキー」をイメージしたドリンクやさまざまな種類のスイーツを楽しめる新業態「ペコちゃんmilkyタイム」を新規オープンする。同店は、カフェ形態の新店舗で、「ミルキー」ブランドを活かし、「ミルキー」の優しいミルクの風味をイメージしたドリンクやドーナツ、パイ、マフィン、ケーキ、ソフトクリームなどのスイーツ商品を多数そろえ、老若男女問わず多くの方に「ミルキー」ブランドの新たな楽しみ方と選べる楽しさを提供するカフェ。の1号店は、埼玉高速鉄道 浦和美園駅改札の横という好立地で、近隣でのイベント開催時の休憩スポットでの利用のほか、通勤、通学時の立ち寄りや、待ち合わせ、時間調整やリラックスタイムでのご利用など、イベント・日常双方での多くのシーンで活用できる。また、今回のオープンに合わせ、ミルキー風味のドリンクのほか、パイやケーキが登場。商品はそれぞれミルキーの味わいを活かしたもので、ドリンクと相性の良いスイーツを探すのも、「ペコちゃんmilkyタイム」の楽しみ方のひとつという。【店舗概要】 ■オープン：1月28日（水）10:00 ■住所：埼玉県さいたま市緑区美園4-12 浦和美園駅2階 ■電話番号：048-711-3186 ■営業時間：10:00～20:00 ■席数：カウンター8席 テーブル20席