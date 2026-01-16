サッポロ「黒ラベル・ヱビスの新たな体験拠点」開業

サッポロホールディングスのグループ企業であるサッポロビールは、グループ会社であるサッポロライオンが所有・運営する銀座ライオンビル（東京・銀座7丁目）4階フロアに「サッポロ生ビール黒ラベル」および「ヱビス」の新ブランド体験拠点を10月に開業すると発表した。サッポログループは、中長期成長戦略骨子の一つである「Bonds with Community」に基づき、ブランドとのリアルな顧客接点を拡大し、お酒を中心としたわくわくする体験や新しいサービスを通じて、豊かなライフスタイルを提供することに取り組んでいるが、その中でも、顧客とブランドの間に生まれる「物語」を重視し、体験価値の向上と接点の拡大を図るべく、今回、ビヤホール発祥の地である銀座に、「大人たちが自分らしくビールを嗜む隠れ家」をコンセプトとした「サッポロ生ビール黒ラベル」と「日本のビヤホール文化を拓いたヱビスが未来に紡ぐ、プレミアムなビヤホール。」をコンセプトとした「ヱビス」を、それぞれの個性を活かした新たな体験拠点として開業。また、5階でもサッポロライオンが新たな店舗を展開し、これらの新たな体験施設の開業により、1934年から愛され続ける銀座ライオンビルが、新時代のビール文化を創造する体験拠点として生まれ変わるという。