マルサンアイ「豆乳ソフト とろけるバター風味」発売
執筆者：motoe
マルサンアイ（本社：愛知県岡崎市、代表取締役社長：稲垣宏之）は、豆乳生まれのスプレッド「豆乳ソフト とろけるバター風味150g」を3月2日より全国で発売する。健康志向の高まりやサステナブルな取り組みの広がりにより、近年プラントベースフードに注目が集まっているが、同社では1974年から豆乳製造を開始。“牛乳でできることは豆乳（植物性素材）でもできる”という開発モットーのもと、豆乳の可能性にチャレンジした豆乳ヨーグルト「豆乳グルト」を2010年に発売。その後チーズタイプの「豆乳シュレッド」を2020年に、翌年には「豆乳スライス」を発売。代替品としてではなく単純に“おいしい”を目指してラインナップをさらに充実させるべく、この度「豆乳ソフト とろけるバター風味 150g」を新たに発売するに至ったという。同商品は豆乳生まれのスプレッド。乳原料不使用、コレステロールは95％オフでヘルシーなのに、バターのようなコクが楽しめるので、乳アレルギーの方もＯＫ。また、商品名にもある通り、やわらかなテクスチャーも特長のひとつ。パンやお菓子作りの際、バターのように室温に戻す必要がないため冷蔵庫から出してすぐに使用が可能だ。【商品概要】■商品名■希望小売価格：オープン価格■発売開始日：2026年3月2日（月）■発売地域：全国■賞味期間：180日■内容量：150g■商品情報URL：https://www.marusanai.co.jp/lineup/detail-64093/