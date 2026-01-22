キリン「初のプラズマ乳酸菌入り子ども健康飲料」展開
執筆者：motoe
キリンビバレッジ（社長： 井上一弘）は、子どもの健やかな成長を応援する子ども健康飲料「キリン つよいぞ！ムテキッズ」ブランドから、キリンの独自素材「プラズマ乳酸菌」を配合した「キリン つよいぞ！ムテキッズ 100mlペットボトル」を3月17日より全国で新発売する。現在、共働き世帯は全世帯の約7割を超えており、忙しい毎日の中で、親が子どもの食事や栄養管理に十分な時間を割くことが難しい場面も増加傾向にある。こうした中、親は自分の健康以上に子どもの健康を意識しており、日々の健康管理を手軽にサポートする飲料への期待も高まっているのが現状。こうした社会的背景を受け、同社では、子どもの健やかな成長を応援し、「子どもの健康を願う親心」に応えるべく、「キリン つよいぞ！ムテキッズ 100mlペットボトル」を全国で発売することとなった。パッケージには「子どもの好き」を知り尽くした小学館発行のコミック誌「月刊コロコロコミック」編集部と共同開発したキャラクターを採用しており、子どもが自ら前向きに取り入れられるデザインの健康飲料となっている。なお、子ども向け飲料の全国展開は同社として初めてとなり、これを機に子ども飲料市場に本格参入するとしている。【商品概要】■商品名・容量・容器：①「キリン つよいぞ！ムテキッズ」 100ml・ペットボトル、②「キリン つよいぞ！ムテキッズ」 100ml・ペットボトル6本パック ■発売地域：全国 ■発売日：2026年3月17日（火） ■価格（消費税抜き希望小売価格）：①139円②834円