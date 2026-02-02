金印「冷凍薬味 大容量シリーズ」新発売
金印は、独自の冷凍技術で素材本来の香りや風味を閉じ込めた「冷凍薬味 大容量シリーズ」2品を、2月2日から全国で発売した。国産原料を使用した冷凍タイプの香辛料で、すりたて、刻みたての風味を家庭で手軽に楽しめる点が特徴。2022年10月のシリーズ発売以降、「本格的な風味を家庭で手軽に楽しめる“薬味”」として評価を得ており、料理へのこだわりが強い層や食品添加物を気にする消費者から支持されてきた。今回の大容量シリーズは、個包装数の増量や外袋のかさばり低減を求める声を受けて商品化したもの。独自の「超低温すりおろし製法」により、本わさびをマイナス196度で瞬間凍結し、従来製法に比べ辛味成分約2.8倍、香り成分約1.7倍を実現したという。冷凍流通・冷凍保管により保存料などの食品添加物使用を最小限に抑え、素材本来の香りと辛味を維持する。主原料には信州安曇野産の本わさびと高知県産のしょうがを限定使用し、無着色仕様とした。 ＜商品情報＞ 国産おろし本わさび：原材料＝本わさび（安曇野）、ぶどう糖、食物繊維／香料、規格＝40g（2g×20袋）×10個×8袋、参考価格＝オープン価格、JAN＝4967825190766、保管方法＝要冷凍（-18℃以下）。国産おろししょうが：原材料＝しょうが（高知県）、食物繊維／酸化防止剤（ビタミンC）、規格＝90g（4.5g×20袋）×10個×8袋、参考価格＝オープン価格、JAN＝4967825331862、保管方法＝要冷凍（-18℃以下）。