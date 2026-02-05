ダイショー「ビアコーテッドポテトの素」発売

ダイショーは、家庭で外食店のような食感と味わいが楽しめるフライドポテト用調味料「ビアコーテッドポテトの素」を2月1日から全国で発売した。自社インターネット調査では、フライドポテトを「好き」と答えた人が88.5％、食べる頻度が高いと答えた人も65.0％に上り、家庭で手軽に楽しめるニーズの高さがうかがえたことから、常備野菜のじゃがいもを使い簡単に再現できる商品として開発した。乾燥ビール酵母の旨みにローストガーリックのコクを加え、黒こしょうでアクセントを効かせたコク旨醤油味が特長で、塩やケチャップを付けずにそのまま食べられる。くし切りにして電子レンジで加熱したじゃがいもに、水で溶いた本品を絡めて揚げるだけで、カリカリとした表面とサクサク・ホクホクの食感を楽しめる。おすすめの品種は「キタアカリ」や「男爵」で、マッシュルームやズッキーニ、かぼちゃ、れんこんなどの野菜にも応用でき、家庭の食卓やおつまみ用途として幅広い活用が期待される。＜商品概要＞商品名：「ビアコーテッドポテトの素」、内容量：100g、希望小売価格：216円（税込）、販路：量販店などの青果コーナー、発売日：2026年2月1日、発売地区：全国。