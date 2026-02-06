亀田製菓「ハッピーニャーン」限定発売

亀田製菓は、2月22日の「ねこの日」に向け、SNSで人気のイラストレーション「mofusand」とコラボレーションした「26g ハッピーターン ハッピーニャーン コーンポタージュ味」を2月10日から全国のファミリーマートで数量限定発売する。ハート形の生地に、ハッピーパウダーととうもろこしの甘じょっぱい風味を組み合わせたコーンポタージュ味で、食べ進めるほどクセになる味わいに仕上げた。パッケージは描きおろしのねこイラストを使用した全4種で、左右の絵柄がつながる仕掛けを施し、ブランドロゴも本商品のための特別仕様とした。ねこ好きや「mofusand」ファンに向けた遊び心ある商品として展開する。本商品は、ファミリーマートが実施する「ファミリ～にゃ～ト大作戦！」の対象商品で、同企画ではねこモチーフのオリジナル商品17種を順次展開する予定。＜商品情報＞商品名：「26g ハッピーターン ハッピーニャーン コーンポタージュ味」、発売日：2026年2月10日（火）※なくなり次第終了、販売地域：全国、販売チャネル：ファミリーマート、価格：173円（税抜）／186円（税込）。