能率協会「ＨＣＪ２０２６」東京で開催

日本能率協会と観光・宿泊・外食業界4団体は、宿泊・外食・給食分野に特化した国内最大級の専門展示会「HCJ2026」を、2026年2月17日から20日までの4日間、東京ビッグサイトで開催する。インバウンド増加という追い風の一方で、人手不足や薄利構造といった課題に直面する業界に向け、AIやロボティクスを活用した省人化・生産性向上ソリューションを提案する。会場では、エレベーターと連携してフロアを移動する清掃ロボットや、自動で炒め調理を行う中華調理ロボット、画像認識で商品登録を行うAIレジなどが展示され、実演を通じて導入効果を体感できる構成とした。また、新設の「ペットツーリズム」ゾーンでは、愛犬用レトルト惣菜やペット同伴客室のモデルルームを紹介し、新たな宿泊需要の掘り起こしを図る。出展規模は850社・2,400ブース、来場者は約6万人を見込んでおり、業界課題の解決と次世代ビジネス創出の場として注目される。＜開催概要＞会期：2026年2月17日（火）～20日（金）、会場：東京ビッグサイト東・西展示棟、展示規模：850社／2,400ブース（予定）、来場者数：約60,000名（予定）、入場：事前登録制・無料。