サトウ食品「サトウのごはん 新定番」新発売

サトウ食品（本社：新潟市、代表取締役社長：佐藤元）は、パックごはん「サトウのごはん」シリーズより、新商品「サトウのごはん 新定番」（200g／3 食パック／5 食パック）を、2月23 日より全国で発売した。「サトウのごはん 新定番」は、銘柄の名前で選ばれるごはんではなく、「パックごはん」としての完成度を高めた商品。サトウのごはんを発売以来、「家庭のごはんに負けないおいしさ」を実現を追求してきたという同社。今回、発売する「新定番」は、サトウのごはんとしての品質に自信を持って示す一つの答えだという。銘柄ではなく、「サトウだからおいしい」と自然に選ばれる存在へ。その挑戦のかたちが、「新定番」とする同社。これからも、全国津々浦々の銘柄米の個性を大切にしながら、パックごはんの可能性を広げていきたいとしている。【商品概要】■商品名：サトウのごはん 新定番 ■内容量：200g ■規格：①単品、②3 食パック／854円、③5 食パック ■希望小売価格：①単品／285円、②3食パック／854円、③5食パック／1,423円 ■発売日：2月23日■発売地域：全国