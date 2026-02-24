セブン‐イレブン「三陸常磐食べようフェア」開催

セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津知洋）は、経済産業省が中心となって実施する「ごひいき！三陸常磐キャンペーン」の一環として開催される「三陸常磐食べようフェア」に参加し、三陸常磐エリアの水産物を使用したオリジナル商品7品を、東北6県および茨城県のセブン‐イレブン2,135店舗（2026年1月末時点）にて、3月3日より発売。また、このうち「海鮮の旨み 浜ラーメン」については、全国のセブン‐イレブンにて展開する。セブン‐イレブンでは、全国各地において地域の原材料を活用し、地産地消を推進する取り組みを継続的に行っており、三陸常磐エリアにおいても、これまで、わかめやめかぶをはじめとする優良な水産物をオリジナル商品に活用し、展開してきた。2024年より「ごひいき！三陸常磐キャンペーン」の趣旨に賛同し、三陸常磐エリアの水産物の魅力を活かしたオリジナル商品を積極的に展開することで、さらなる認知度の向上に取り組んでいる。東日本大震災から15年を迎える本年、三陸常磐エリアの魅力発信につながる取り組みの一つとして、同フェアに参加してオリジナル商品を展開。これまで活用を進めてきたわかめやめかぶをはじめ、大船渡漁港水揚げのさんま、常磐沖水揚げのしらす、松島湾産のアカモクなどを使用し、三陸常磐の水産物の味わいを幅広く楽しめる商品をラインアップする。【展開商品】①大船渡港水揚げさんまの 混ぜご飯おむすび価格／200円（税込216円）、②手巻きおにぎり 生たらこ 宮城県産海苔使用／215円（税込232.20円）、③海鮮の旨み 浜ラーメン／598円（税込645.84円）、④大船渡港水揚げ さんまの南蛮漬け／358円（税込386.64円）、⑤混ぜて食べる 海藻とおろしのだしジュレサラダ／298円（税込321.84円）、⑥常磐沖水揚げしらすと ほわっと明太クリーム／598円（税込645.84円）、⑦セブンプレミアム さんまの塩焼／298円（税込321.84円）