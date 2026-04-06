日清オイリオ「食育優良法人」認定
執筆者：shirai
日清オイリオグループは、農林水産省が創設した官民連携食育プラットフォームによる「食育実践優良法人2026」に認定された。2025年に創設された食育実践優良法人顕彰制度による初の認定で、社員の食生活改善に向けた取り組みが評価された。健康経営推進方針のもと、生活習慣病予防、禁煙推進、こころの健康を重点テーマに掲げ、社員食堂では健康オイルやドレッシングを活用したヘルシーメニューを提供するほか、「健康な食事・食環境」認証制度に基づくスマートミール認証メニューの提供や、野菜摂取を後押しする施策などを進めている。＜認定情報＞認定名：食育実践優良法人2026。認定主体：官民連携食育プラットフォーム。評価対象：社員の食生活改善に向けた取り組み。主な取り組み：健康オイルやドレッシングを活用した社員食堂メニューの提供、スマートミール認証メニューの提供、野菜摂取を支援するサービスの導入。関連URL：https://www.nisshin-oillio.com/company/sustainability/health_management/https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kensyo/kensyo_top.