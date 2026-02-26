日清食品×日本ハム「完全メシ ナーンドッグ」発売

日清食品株式会社(社長 : 安藤 徳隆)と日本ハム株式会社(社長 : 井川 伸久)は、両社で共同開発した「完全メシ ナーンドッグ」を3月1日(日)に全国で新発売する。日清食品が展開する「完全メシ」は、厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」で設定されたビタミン・ミネラルなど33種類の栄養素とおいしさの完全なバランスを追求したブランドで、日清食品の最新フードテクノロジーを駆使することで、たんぱく質、脂質、炭水化物の三大栄養素のほか、ビタミン、ミネラル、必須脂肪酸もバランスよく整え、さらに、栄養素独特の苦みやエグみを抑えることで、普段の食事と変わらないおいしさを実現しているが、今回、日清食品が培ってきた「完全メシ」の栄養設計技術と、国内食肉加工業界売上No.1の日本ハムが持つソーセージづくりの知見を掛け合わせて開発した「完全メシ ナーンドッグ」を発売。同商品は、ジューシーなソーセージと、スパイスをきかせた特製カレーソースを、ふっくらと焼き上げたナーンで包んだ「ナーンドッグ」。カレーソースには、タマネギの甘みとトマトの酸味をベースに、ニンニク、ショウガ、クミン、カルダモンなどのスパイスをきかせた。もちもちとした食感のナーンと食べ応えのあるソーセージ、カレーソースを組み合わせることで、満足感の高い一品に仕上げた商品。電子レンジで30秒加熱するだけの簡単調理で、スパイスが香る「ナーンドッグ」が手軽に楽しむことができる。参考小売価格：280円 (1個/税抜）。