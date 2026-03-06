明治「ミラフル粉末飲料ヨーグルト風味」発売

明治は、幼児の成長を栄養面からサポートする「明治ミラフル」ブランドの新商品「ミラフル粉末飲料ヨーグルト風味」を3月9日に全国で発売する。牛乳に溶かして飲む粉末飲料で、現行品より砂糖を25％オフにし、食物繊維を加えたすっきりとしたヨーグルト風味に仕上げた。幼児期の成長に重要とされる鉄、亜鉛、カルシウム、ビタミンDを配合し、さらにアタマの成長に重要なDHAも加えた栄養設計とした。1杯で1日の不足分の約半分の鉄、亜鉛、カルシウムと不足しがちなビタミンDを補えるのが特長。チャック付きパウチ袋を採用し衛生的に保存できるほか、国民的キャラクター「ドラえもん」とタイアップした期間限定パッケージも展開する。補食やおやつとして手軽に栄養補給できる商品として提案し、子どもの栄養不足解消と健やかな成長を支援する。 ＜商品情報＞商品名：明治ミラフル 粉末飲料ヨーグルト風味、内容量：75g、希望小売価格：540円（税込）、発売日：2026年3月9日、発売地域：全国、特長：砂糖25％オフのヨーグルト風味の粉末飲料で牛乳に溶かして飲用。鉄、亜鉛、カルシウム、ビタミンD、DHAを配合し幼児期の栄養補給をサポート。チャック付きパウチ袋採用、期間限定のドラえもんパッケージを展開。