日本ミード協会「第６回 日本ミードフェスタ」開催

一般社団法人日本ミード協会は3月28日、東京都北区の重要文化財「赤レンガ酒造工場」で、日本最大級のミード（蜂蜜酒）イベント「第6回 日本ミードフェスタ」を開催する。 同イベントでは、全国および海外から参加する17ブランドによる約60種類のミードの試飲販売を実施。造り手から直接話を聞きながら楽しめる機会を提供するほか、蜂蜜販売やワークショップ、養蜂文化の紹介なども行う。 また当日は、2026年2月にポーランドで開催された世界最大級のミードコンペティション「Mead Madness Cup」で受賞した日本メーカーによる共同記者会見も予定。さらにミツバチ研究者や養蜂関係者によるセミナーなども開催し、ミードや蜂蜜文化への理解を深める機会とする。 開催日は桜の開花シーズンに合わせており、会場周辺の飛鳥山公園などの花見スポットと合わせて春の東京を楽しみながらミード文化に触れられるイベントとなる。日本ミード協会は設立10周年を迎える節目として、日本におけるミード文化の普及と蜂蜜やミツバチの魅力発信を目指す。 イベント名：第6回 日本ミードフェスタ（日本ミード協会 設立10周年記念大会） 日時：2026年3月28日 場所：赤レンガ酒造工場（東京都北区） 入場料：入場無料（試飲は有料リストバンド1500円）