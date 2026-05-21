京阪電鉄「新茶シーズン」イベント開催

キユーピー 「マヨネーズ・スヌーピー(瓶)」新発売

キユーピー（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員：長南収）は、「スヌーピー」をはじめとする「ピーナッツ」のキャラクターをデザインした瓶入りマヨネーズを、2月から順次出荷。春夏デザインは2月から…