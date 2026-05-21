京阪電鉄「新茶シーズン」イベント開催

キユーピー（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員：長南収）は、「スヌーピー」をはじめとする「ピーナッツ」のキャラクターをデザインした瓶入りマヨネーズを、2月から順次出荷。春夏デザインは2月から…
京阪ホールディングスと京阪電気鉄道は6月6日と13日、宇治エリアの魅力発信と沿線活性化を目的に、新茶シーズンに合わせたイベントを宇治駅で開催する。「ときを味わう、京都がある。宇治・伏見」プロモーションの一環で、宇治駅を「宇治観光の玄関口」と位置づけ、初夏の宇治の魅力を発信する。6月6日は、淀屋橋駅から宇治駅まで直通運転する臨時特急列車「宇治あじさい号」を運行し、初夏を彩るあじさいをモチーフにしたヘッドマークを掲出する。6月6日と13日には、宇治駅改札内で水出しの宇治茶のふるまいを数量限定で実施。6月13日は、宇治駅に停車している電車内とホームで地域の特産品を販売する「宇治トレインマルシェ」や、宇治市内のスポットを巡る1日限定のスタンプラリーも開催する。＜イベント概要＞名称：新茶シーズンに合わせた宇治駅イベント、開催日：2026年6月6日・13日、内容：臨時特急列車「宇治あじさい号」運行、宇治茶のふるまい、宇治トレインマルシェ、1Dayスタンプラリー、会場：京阪電車 宇治駅ほか、参加費：無料、主催：京阪ホールディングス、京阪電気鉄道、協力：宇治市、特設WEBサイト：https://www.keihan.co.jp/uji-fushimi/event_uji/