ひかり味噌「再生ＰＥＴ」採用

ひかり味噌は、海外輸出用のオーガニック味噌2品で、容器のカップと蓋に100％再生PET樹脂を採用する。対象は米国向けOrganic Miso White 500gと欧州向けOrganic Miso Red 500gで、米国向けは4月、欧州向けは5月から順次出荷する。前期出荷実績に基づく試算では、年間約18トンの新規プラスチック使用量削減を見込む。飲料分野で活用が広がる100％再生PET樹脂を味噌容器に採用するのは業界初としている。天面シールには100％リサイクルペットマークを新たに表示し、環境配慮を分かりやすく伝える。プラスチック使用量については2030年度までに2022年度比で累計130トン削減を目標に掲げており、薄肉化やコンパクト化とあわせて資源循環と環境負荷低減を進める。 ＜商品情報＞米国向け：Organic Miso White 500g。欧州向け：Organic Miso Red 500g。容器仕様：カップ・蓋に100％再生PET樹脂を採用。出荷時期：米国向けは2026年4月から、欧州向けは2026年5月から順次。年間削減見込み：新規プラスチック使用量約18トン。環境重点管理項目：①水資源の適正な管理と保全②CO2削減と省エネルギー化の推進③フードロスの削減④プラスチックの削減と再利用化の推進。