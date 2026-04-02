森永製菓「天使のちょいハピレシピ企画」開始

森永製菓は、時短料理研究家の若菜まりえさんをホットケーキミックス、ココア、甘酒、ゼラチン各種商品のアンバサダーに起用し、簡単ながら心が躍るレシピ企画天使のちょいハピレシピを4月2日から開始した。2026年4月から2027年3月にかけて、普段の朝食から少し特別なおやつまで食卓が華やぐレシピを発信する。4月は森永ホットケーキミックスで作る豆腐ときなこのマグカップケーキや、森永純ココアで作るココアスプレットベーグルなどを紹介し、年間17本のレシピをSNSで投稿する予定。マグカップケーキは電子レンジで約5分で作れる朝食向けメニューとして提案する。あわせて、ホットケーキミックスなど対象商品を2個以上購入した人に耐熱マグカップを進呈する店頭キャンペーンも実施している。＜企画情報＞企画名：天使のちょいハピレシピ。開始日：2026年4月2日。アンバサダー：若菜まりえさん。発信期間：2026年4月～2027年3月。投稿予定数：年間17本。4月紹介レシピ：森永ホットケーキミックスで作る豆腐ときなこのマグカップケーキ、森永純ココアで作るココアスプレットベーグル。公式Instagram：https://www.instagram.com/morinaga_seika/公式X：https://x.com/morinaga_angelレシピURL：https://www.morinaga.co.jp/recipe/detail/1352https://www.morinaga.co.jp/recipe/detail/1355＜キャンペーン情報＞内容：ホットケーキミックスなど対象商品2個以上購入で耐熱マグカップをプレゼント。備考：景品は数量限定、一部店舗で展開。