日本食品機械工業会「ＦＯＯＭＡ ＪＡＰＡＮ」開催

日本食品機械工業会は、世界最大級の食品製造総合展FOOMA JAPAN 2026を6月2日から5日までの4日間、東京ビッグサイトで開催する。 テーマはThe Shift is On.。 食品製造の自動化、省人化、AI、ロボット、フードテックなど次世代の食品製造を支える技術が集結し、過去最多の1025社が出展、展示ソリューションは7000超を見込む。 会期初日には第5回FOOMAアワード2026最優秀賞を発表するほか、スタートアップゾーンやアカデミックプラザ、各種セミナー、ビジネスフォーラムなども展開し、食品製造業の課題解決や技術交流の場とする。 ＜イベント情報＞イベント名：FOOMA JAPAN 2026。 会期：2026年6月2日～6月5日。 開催時間：10時～17時。 会場：東京ビッグサイト 西展示棟1～4ホール、東展示棟1～3、7・8ホール。 テーマ：The Shift is On.。 主催：日本食品機械工業会。 出展社数：1025社。 展示ソリューション数：7000超。 入場：完全来場事前登録制、未登録は1000円（税抜）。 公式サイト：https://www.foomajapan.jp