不二家「ＯＵＴＤＯＯＲ ＰＲＯＤＵＣＴＳグッズ」発売

不二家（本社 : 東京都文京区、社長 : 河村宣行）は、全国の不二家洋菓子店および不二家レストランにて4月27日よりアメリカ生まれのライフスタイルブランド『OUTDOOR PRODUCTS』の限定アイテムを発売する。同企画では、昨年のに続く第2弾として、不二家のロングセラーキャンディ「ミルキー」発売75周年を記念したリュックとショルダーバッグの2品が登場。リュックは、外側には出し入れしやすいポケットを3か所、背面にはファスナーポケットを備えており、A4サイズが収まる大きさ。また、背面はメッシュ素材で蒸れにくく、快適に使用できる。一方、ショルダーバッグは、前面と内装にポケットを備えており、小物もすっきり収納可能。どちらもミルキーブランドロゴと、ペコちゃん・ポコちゃんのイラストがワンポイントとしてあしらわれており、日常使いしやすいシンプルなデザインに仕上げられている。軽量でありながら耐久性・耐水性にも優れており、さまざまなシーンで活躍しそうだ。【商品概要】①リュックサック／価格：10,780円（税込）、サイズ : 約幅 26×高さ 40×奥行き 15cm、素材 : ポリエステル ②ショルダーバッグ／価格：4,290円（税込）、サイズ : 約幅 12×高さ 17.5×奥行き 7cm、素材 : ポリエステル