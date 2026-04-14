ロック・フィールド「韓国パン」再販

ロック・フィールドは、惣菜店「融合」「RF1」などで韓国フードの「カムジャパン」「コグマパン」を4月16日から期間限定販売する。2月下旬に「融合」8店舗で販売した際に好評だったことを受けた再販で、今回は「RF1」などにも販路を広げ、取り扱い店舗数を倍以上に増やす。カムジャパンはベーコンとチーズを加えたポテトベースにタルタルソースを合わせたジャーマンポテトを、コグマパンは塩バターと生クリーム入りのスイートポテトを、それぞれわらび餅粉入りのもっちりした生地で包んで蒸し上げた商品。見た目もじゃがいもやさつまいもに似せた。 ＜商品情報＞商品名：カムジャパン 価格：420円（税込） 特長：ベーコンとチーズ入りポテトベース、タルタルソース、わらび餅粉入り生地 商品名：コグマパン 価格：420円（税込） 特長：塩バターと生クリーム入りスイートポテト、アーモンド・黒ごま入り、わらび餅粉入り生地 販売期間：2026年4月16日（木）～4月29日（水・祝） 備考：電子レンジ500Wで約1分30秒加熱推奨 ＜追加販売情報＞販売期間：2026年4月30日（水）～5月6日（水・休） 販売店舗：RF1 そごう大宮店、グリーン・グルメ 京阪くずはモール店