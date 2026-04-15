ハルコ「ジョンナンミミョンガ」ポップアップ販売開催

ハルコは、韓国発の野菜スイーツパン「ジョンナンミミョンガ」のポップアップ販売を新宿で開催する。 もち米を使ったグルテンフリーのもっちり生地に、野菜や果実の風味を生かした餡を包んだ商品で、やさしい甘みと見た目のかわいらしさが特長。 新宿高島屋では開店30周年記念「春の美味コレクション」内で4月16日から4月29日まで、京王百貨店新宿店では「スイーツ＆パン博」で4月24日から5月6日まで販売する。 京王百貨店新宿店では11種類セットの事前受注も受け付ける。 ＜イベント概要＞催事名：新宿高島屋開店30周年記念「春の美味コレクション」 期間：2026年4月16日（木）～4月29日（水・祝） 会場：新宿高島屋 11階 催会場 営業時間：10:30～19:30 備考：4月22日は18時閉場、最終日は19時閉場 催事名：スイーツ＆パン博 期間：2026年4月24日（金）～5月6日（水） 会場：京王百貨店新宿店 7階 営業時間：10:00～20:00 備考：4月30日は18時閉場、最終日は17時閉場 事前予約URL：https://shop.keionet.com/goods/index.html?ggcd=SAIJ-122001&sj=sd