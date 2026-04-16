伊藤園「ニッポンエールプロジェクトから新製品」登場

伊藤園（社長 : 本庄大介 本社 : 東京都渋谷区）は、JA全農（代表理事理事長 : 桑田義文 本所 : 東京都千代田区）が推進する国内農業支援の取組みである「ニッポンエールプロジェクト」の一環で共同開発した「ニッポンエール 北海道産らいでんメロンソーダ」を4月27日に新発売する。同プロジェクトは、「全国から届けられる日本産のたべものに、そしてニッポンに、ここからエールをおくろう」というコンセプトのもと、JA全農と伊藤園を含むメーカーや販売先が協力して産地を応援する活動。同社では、農業の持続可能な発展のために、2021年6月に本プロジェクトに参画し、全国の特色ある農産物を使用した製品を共同開発している。今回発売される「ニッポンエール 北海道産らいでんメロンソーダ」は、北海道3大メロンの一つである「らいでんメロン」の果汁を使用した炭酸飲料（果汁1%）。「らいでんメロン」ならではの芳醇な香りや、とろけるような果肉感、糖度が高くジューシーな味わいを活かすため、微炭酸設計で仕上げられており、パッケージには、「らいでんメロン」を一目で想起できるデザインを採用されている。【製品概要】■製品名 : ニッポンエール 北海道産らいでんメロンソーダ ■品名 : 炭酸飲料 ■容量・容器 : 350ml缶 ■希望小売価格 : 172円（160円） ■発売日 : 4月27日（月） ■販売地域 : 全国