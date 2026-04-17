ムーミン物語「メッツァ夏至祭」開

ムーミン物語が運営する北欧ライフスタイル体験施設メッツァビレッジは、北欧の伝統的な夏祭りをモチーフにした「メッツァの夏至祭2026」を5月23日から6月21日まで開催する。日照時間が最も長い時期を祝う北欧の夏至祭に合わせ、クラフトビールイベントや北欧マーケット、かがり火、花冠ロードなど多彩な企画を展開する。初日と翌日の5月23日、24日にはクラフトビールと音楽を楽しむ「森と湖のクラフトビールジャーニー」を実施。6月20日、21日には北欧雑貨やフードが集まる「湖畔の北欧マーケット」を開く。期間中の毎週土曜日には、夏至の象徴であるかがり火で夏の訪れを祝う。＜イベント概要＞イベント名：メッツァの夏至祭2026開催期間：2026年5月23日（土）～6月21日（日）会場：メッツァビレッジ詳細URL：https://metsa-hanno.com/event/44694/＜主な企画＞森と湖のクラフトビールジャーニー開催日時：2026年5月23日（土）・24日（日）11:00～19:00会場：メッツァアウキオ詳細URL：https://metsa-hanno.com/event/44695/湖畔の北欧マーケット開催日時：2026年6月20日（土）・21日（日）10:00～17:00会場：メッツァアウキオ詳細URL：https://metsa-hanno.com/event/44696/