カルビー「かっぱえびせん ごま油香るのりしお味」発売

カルビー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：江原信)は、“やめられない、とまらない♪”でおなじみのロングセラー商品｢かっぱえびせん｣より、青のりと焼きのりの2種類の「のり」に、香ばしいごま油を加えた「かっぱえびせん ごま油香るのりしお味」を4月27日から全国のコンビニエンスストア先行で期間限定発売。コンビニエンスストア以外の店舗では5月11日から発売する。1964年に発売した「かっぱえびせん」は、カルビーの創業者（松尾孝）が幼少期の好物であった“川えびの天ぷら”に着想を得て誕生した、発売60年を超えたロングセラー商品で、過去には、「のりわさび味」（1996年）や「韓国のり風味」（2002年）、「ごま油香るのりしお味」（2020年）など、のり系の味の商品を多数展開している。その中でも「のり」と「しお」の組み合わせは、2021年から「のりしお味」として夏に発売し、年を追うごとに販売規模が拡大しているフレーバー。今年は、のりの爽やかな磯の香りがより引き立つ新緑の季節に合わせ4月から展開。これまで同様、青のりと焼きのりの2種類を使用することに加え人気のごま油をきかせることで、香ばしさとコクをプラス。春から初夏にかけて楽しめる、食欲をそそる「のりしお味」に仕上げられている。【商品概要】■商品名：かっぱえびせん ごま油香るのりしお味 ■内容量：64g■価格：オープン(想定価格 税込み170円前後) ■発売日/販売エリア：4月27日（月）/ 全国のコンビニエンスストア、5月11日（月）/ 全国のコンビニエンスストア以外の店舗 ■「かっぱえびせん」公式ウェブサイト：https://www.calbee.co.jp/kappaebisen/