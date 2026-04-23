三菱食品「これからの１００年基金５団体に交付」
執筆者：編集部
三菱食品（東京都文京区、代表取締役社長伊藤和男）は次の100年に向けて持続可能な社会の実現を目指して創設した「三菱食品 これからの100年基金」を食のサプライチェーン構築・強化を目指す非営利団体5団体に対し、総額約5,000万円の助成金交付を決定、パブリックリソース財団（https://www.public.or.jp/）を通じて交付する。助成対象団体および助成期間・助成額は１，認定NPO法人 セカンドハーベスト・ジャパン（1年間 1,000万円）、２，非営利活動法人フードバンクかごしま（1年間 999.2万円）、３，非営利活動法人フードバンク北九州ライフアゲイン（2年間 1,000万円）、４、一団法人東北フードバンク連携センター（2年間 1,000万円）、５，特定非営利活動法人キリンこども応援団（3年間 1,000万円）。助成対象募集は2025年12月22日～2026年1月30日の期間、総額5,000万円（1団体あたりの助成上限額は1,000万円、助成期間は1～3年間のうち各団体が選択）の資金支援を行う団体の公募を実施、応募数29件に対し書面審査の後、同審査を通過した団体を対象に面談審査（オンライン）を行い、五団体が決定した。同構築・強化支援は生活に困窮し、日々の食に困っている生活困窮者に対して食を着実に届けるられる仕組み構築の一助を担うことを目的としている。（今回の助成総額：4,999万2千円、本年4月30日交付予定）。